Перед смертью Виталий Альшанский написал прощальное SMS

Умер актер Виталий Альшанский. Ему было 52 года.

Информацию о его смерти подтвердила знакомая Любава Разумовская. Она отметила, что информация о прощании и похоронах артиста будет известна позднее, сообщает ТАСС.

Заслуженный артист России Дмитрий Дунаев рассказал, что Альшанский якобы вводил в позвоночник стволовые клетки. Таким образом он пытался продлить свою молодость. Из-за этих уколов актер испытывал ужасные боли и на протяжении последних месяцев постоянно носил корсет, сообщает "Пятый канал".

Официальная причина смерти Альшанского пока не поясняется.

Тетя актера Элеонора Шашкова рассказала, что у него были проблемы с давлением. При этом в последнее время он чувствовал себя нормально. По предварительным данным, у него случился инфаркт, сообщает "360".

Шашкова также сообщила, что перед смертью он хотел отправить ей SMS, но не успел. В сообщении содержались ласковые слова, словно племянник прощался с ней.

Виталий Альшанский известен зрителю по ролям в таких фильмах как "Бригада", "Бумер" и многих других.