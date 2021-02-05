Новосибирский зоопарк показал, как выглядит самая красивая змея на Земле

Новосибирский зоопарк опубликовал видео с рассказом о своем редком обитателе. Это тигровый питон, змея, входящая в число самых красивых на Земле. Как передает ГТРК "Новосибирск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", этот вид пресмыкающихся обитает в зоосаде с 1970 года. Первые малыши появились в неволе в 2000 году.

Об этих змеях собрано множество любопытных фактов. Например, питоны, в отличие от большинства змей, проявляют заботу о своем потомстве. После того, как самка отложит яйца, она охраняет и согревает кладку, свернувшись вокруг нее кольцом и совершая движения мышцами, уточнили в зоопарке.

Питон очень осторожен и легко находит свою жертву даже в темноте. Дело в том, что благодаря термочувствительным ямкам на голове они чувствуют температуру тела своего противника и быстро определяют его местонахождение. Известно и то, каким необычным способом питон убивает жертву: сжимая ее кольцами, а потом проглатывая целиком.

Эти змеи умеют не только лазать по деревьям, они прекрасно плавают. Из-за красивой окраски этот вид пресмыкающихся очень привлекает людей, так что сейчас питоны стали очень дорогим товаром на черном рынке и оказались на грани исчезновения.