05 февраля 2021 17:29

"Северодвинск" уничтожил наземную цель "Калибром"

Атомный крейсер "Северодвинск" уничтожил учебную цели на полигоне Чижа в Архангельской области. Военные уточняют, что АПЛ запустила крылатую ракету "Калибр" из-под воды. Она пролетела несколько сотен километров и попал точно в мишень, пишет агентство ТАСС.

"Северодвинск" – современная многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 "Ясень". Она предназначена для уничтожения как наземных целей, так и кораблей противника. По данным из открытых источников, каждая АПЛ несет 32 противокорабельные ракеты "Оникс" или 40 многоцелевых "Калибров".

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