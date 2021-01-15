"Ульяновск" с "посейдонами" передадут флоту к 2027 году

Атомную подводную лодку "Ульяновск", вооруженную подводными беспилотниками "Посейдон", планируют передать российскому флоту в 2027 году. Это будет уже третья подобная субмарина, но в отличие от двух предыдущих, ее сдадут уже вместе с дронами на борту. Об этом агентству ТАСС рассказал собственный источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

Уточняется, что строительством "Ульяновска" занимается завод "Севмаш". На данный момент собран корпус корабля. В ближайшее время его направят на гидравлические испытания.

Между тем, крупнейшая подводная лодка в мире "Дмитрий Донской" прослужит на российском флоте еще не меньше 5 лет, сообщают журналисты со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Дмитрий Донской" – это тяжелый ракетный крейсер стратегического назначения. Длина боевого корабля – 172 метра, ширина – 23 метра, подводное водоизмещение – 48 тысяч тонн. На борту АПЛ размещены 20 межконтинентальных баллистических ракет Р-39, каждая из которых несет 10 ядерных блоков.