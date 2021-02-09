Новейшие подлодки "Лада" попадут на флот в 2022 году

Российские дизель-электрические подводные лодки "Лада" передадут ВМФ в 2022 году. Речь идет о "Кронштадте" и "Великих Луках". Первая уже спущена на воду, вторую выведут из эллинга через год, рассказал в интервью агентству РИА Новости генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

Также он уточнил, что в отличие от головной подлодки проекта, "Санкт-Петербурга", новые субмарины получат более мощный и тихий электродвигатель, а также крылатые ракеты "Калибр".

"Кронштадт" и "Великие Луки" относятся к проекту 677 "Лада". Это небольшие подлодки длиной около 66 метро, скорость движения – примерно 38 километров в час. Экипаж корабля насчитывает всего 35 человек.

Отличительная особенность подлодок "Лада" – всего один корпус, вместо обычных двух. Таким образом, водоизмещение субмарины уменьшили в 1,3 раза – до 1700 тонн.

В боекомплект "Лады" входят 18 торпед, крылатых ракет "Калибр" и мин.