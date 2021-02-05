Путин наделил Долуду правом присваивать главные казачьи чины

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда наделен правом присваивать главные чины от есаула до казачьего полковника. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, Николай Долуда имеет право присваивать чины во всех реестровых казачьих обществах. Также он может направлять в Федеральное агентство по делам национальностей и казачества предложения для присвоения атаманам высшего чина генерала.

Николай Долуда в ноябре 2007 года был избран атаманом Кубанского казачьего войска. В феврале 2008-го данный указ утвердил Владимир Путин.

В ноябре 2019 года Долуду назначили атаманом Всероссийского казачьего общества.

Николай Александрович имеет ряд наград, в числе которых ордена Почета и Дружбы.