ФАС раскрыла картель, нанесший ущерб в сотни миллионов

Картельный сговор на торгах по поставкам горюче-смазочных материалов, которые поставляются для нужд госорганов, федеральных казенных и унитарных предприятий, а также органов местного самоуправления, выявила Федеральная антимонопольная служба. Общая выручка картеля на 65 торгах превысила 900 миллионов рублей.

Нарушения выявлены с февраля 2016-го по сентябрь 2019 года, сообщила ФАС России. Речь идет о поставках судового топлива, топлива ТС-1, бензина, мазута. Нарушение положений закона о защите конкуренции допустили ООО "Атлант-Ойл", ООО "Белая Звезда", ООО "Нова Групп", ООО "ПНТ", ООО НК "Союз Петролеум" и ООО "Фьюел Менеджмент". На эти компании наложен штраф, который превышает 400 миллионов рублей.

Материалы дела о нарушении антимонопольного законодательства ФАС направила в правоохранительные органы. Здесь будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Замглавы ФАС Андрей Цариковский подчеркнул, что среди заказчиков горюче-смазочных материалов были, в том числе, коммунальные предприятия.

"Затраты на покупку ГСМ по завышенной стоимости могли сказаться на тарифах для населения", ‑ отметил чиновник.