Оснований для скачков цен на продукты нет, утверждает Минсельхоз

В настоящее время в России нет оснований для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания, считают в Минсельхозе.

А стоимость отдельных видов продукции даже снизилась за счет принятых государством мер регулирования. В частности, в январе уменьшились цены на сахар, подсолнечное масло и яйца, указали в министерстве.

"По оценке ведомства, в январе 2020 года ситуация на продовольственном рынке в целом соответствовала сезонным тенденциям", – пояснили в Минсельхозе.

При этом там выразили надежду на сохранение динамики, благодаря введению экспортных пошлин на зерновые и масличные, передает РИА Новости.

Между тем, по данным Росстата цены на продовольственные товары в России за январь выросли на 1,01%, а на плодоовощную продукцию – на 4,77%.