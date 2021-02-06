Задержаны террористы, готовившие нападения на силовиков и мирных жителей

В Дербентском районе Дагестана сотрудники органов безопасности и полиции задержали двух человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, об этом стало известно в субботу, 6 февраля.

По предварительной информации, члены законспирированной террористической ячейки собирались организовать серию преступлений, направленных против силовиков и гражданского населения, такие данные приводят СМИ, со ссылкой на региональное управление ФСБ России по Дагестану.

Уточняется, что подозреваемые были задержаны в момент изъятия тайника, где впоследствии были обнаружены боеприпасы, самодельное взрывное устройство и огнестрельное оружие.