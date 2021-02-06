В Гааге раскручивается новый виток "дела ЮКОСа" о 50 миллиардах

Требования истцов не просто незаконны, но и аморальны, заявила российская сторона в Гаагском суде по делу ЮКОСа. На слушаниях в пятницу позицию России представлял замминистра юстиции Михаил Гальперин. Он рассказал, что представители бенефициаров многие годы вводили арбитраж и судей в заблуждение.

"Речь идет о заявлении в прокуратуру Нидерландов. Оно касается фальсификации доказательств, обмана истцами суда и арбитража. Это связано в том числе и с данными, которые давались, включая данные, что они якобы оплатили акции ЮКОСа. На самом деле там никакой оплаты не было. Кроме того, речь идет и о взятках, которые получали некоторые свидетели. Они платили им – это зафиксировано – все эти факты переданы в нидерландскую прокуратуру", – заявил Михаил Гальперин, уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека, заместитель министра юстиции РФ.

Короткая хронология судебных событий: в 2014 году трибунал в Гааге вынес решение взыскать в пользу бывших акционеров ЮКОСа – 50 миллиардов долларов. На данный момент с учетом процентов эта сумма уже почти 60 миллиардов. Спустя два года окружной суд той же Гааги решение отменил, а в 2020 – вновь пересмотр. Российская сторона настаивает на том, что бывшие акционеры ЮКОСа хотят третий раз заработать на государстве. Первый раз в 90-х, когда за бесценок приобрели активы. Второй – в начале нулевых, когда выводили средства с помощью оффшорных схем, налоговых и корпоративных манипуляций. Третий – сейчас, пытаясь доказать правомерность взыскания многомиллиардной суммы. К тому же истцы стараются придать делу политический окрас.

"Наши оппоненты как раз давили на политику, сегодня они попытались несколько презентаций показать суду, в том числе историю России с 1991 года. Пытались показать суду целый ряд вещей, который, как им кажется, может придать политическое звучание. Но, мне кажется, мы на это просто ответили – в этом деле нет политики, кстати, это не только наше мнение – это мнение Европейского суда по правам человека. Единогласным решением признал: не было политической дискриминации, не было политического преследования ЮКОСа", – поясняет Михаил Гальперин.

Есть несколько вариантов развития дальнейших событий. Итогового решения стоит ждать уже в этом ноябре или в начале 2022 года. Это в том случае, если Верховный суд Нидерландов решит не обращаться за разъяснениями в суд Европейского союза. Если обратится, то дополнительный процесс может занять не менее двух лет. И решение по одному из самых громких масштабных и продолжительных споров может затянуться до 2024 года.