Убийство жонглера полицейским спровоцировало беспорядки и поджоги

В чилийском городе Пангипульи вспыхнули протесты и беспорядки, ставшие результатом убийства уличного жонглера полицейским. Страж порядка застрелил уличного артиста при попытке проверить его удостоверение личности.

На видео полицейский стреляет в область ног жонглера с некими предметами в руках, похожими на мачете. Тот пытается убежать, после чего правоохранитель делает еще несколько выстрелов. В результате убегавший погиб. По сообщению местных СМИ, 25-летний мужчина получил около четырех пулевых ранений, от которых скончался.

Сотрудника правоохранительных органов задержали, передает ТАСС. Участники беспорядков подожгли несколько зданий государственных учреждений, 10 из которых полностью сгорели. В частности, были подожжены здания муниципалитета, почты, полиции и службы регистрации актов гражданского состояния. Есть данные о трех пострадавших среди пожарных.