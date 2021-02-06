Французское небо стало бежевым

Сегодня небо над Францией приобрело бежевый оттенок, сообщает телеканал BFM. Явление вызвано ветром сирокко, который возник из-за прохождения антициклона и отмечено в большинстве французских провинций.

Сирокко, дующий преимущественно с юго-востока, зарождается в Северной Африке, дует по два-три дня и настолько угнетающе действует на человеческую психику, что стал частью массовой культуры, героем песен и баллад. Ветер несет с собой мелкие частички песка. В горах на юге Европы выпавшая песочная пыль уже окрасила снег на курортах в желтоватый цвет. Лыжи с трудом скользят по такой поверхности, и покрытие их быстро портится. Автомобилисты жалуются на песок, покрывший автомобили и попавший внутрь салонов. Водителям рекомендовано не включать дворники с обмывом, а смывать песок на автозаправках сильной струей воды, чтобы избежать образования царапин на стекле.

Сейчас облака с тоннами песка перемещаются в сторону северных районов Франции. Ранее бежевое небо заметили жители Тулуза и Лиона.

Ожидается, что бежевый небосвод будет наблюдаться над Францией еще один-два дня.