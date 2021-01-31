Сена вышла из берегов и топит парижские набережные

Сильные дожди, шедшие во Франции несколько недель, спровоцировали подъем уровня Сены, вода подтопила отдельные участки набережных в Париже.

По последним данным, городские службы начали готовиться к возможному наводнению. Известно, что в настоящее время уровень реки превышает обычный почти на 3,8 метра.

Местные СМИ отмечают, что сложная ситуация сохраняется не только в столичном регионе. Так, в воскресенье, 31 января, на направлении, ведущем в сторону границы с Испанией, было прервано движение скоростных составов.

Временная остановка была связана с тем, что пути оказались затоплены водой. Задержка коснулась примерно десятка поездов. Часть из них была пущена в обход проблемного участка, а некоторые составы так и остались на станциях.

Отмечается, что оранжевый уровень погодной опасности сохраняется на территории 20 французских департаментов, преимущественно расположенных на юго-западе, севере и северо-востоке страны.