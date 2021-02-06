Нетаньяху пожаловался на "чистый антисемитизм"

"Извращением правосудия" и примером антисемитизма назвал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху постановление Международного уголовного суда (МУС) о распространении своей юрисдикции на сектор Газа и Западный берег реки Иордан. После такого решения МУС может начать расследование о возможных военных преступлениях израильтян на этих территориях.

"Это чистый антисемитизм", – сказал Нетаньяху.

По словам главы МИД Израиля Габи Ашкенази, МУС не может проводить такие расследования. Такое решение превращает этот суд в "политический инструмент в руках антиизраильской пропаганды", заявил ранее министр.

О несогласии с решением МУС заявили и в Вашингтоне, передает "Интерфакс". Там это обосновали тем, что Израиль не является государством-участником Римского статута, а палестинцы не могут считаться суверенным государством, а значит, не обладают правом участвовать в качестве государства в организациях и конференциях, включая и МУС.