Отдых в Сочи: почти как в Альпах

Этот сноу-парк на горнолыжных склонах оборудован специально для Недели спорта и экстрима. Соскучившиеся по единомышленникам спортсмены часами отрабатывают трюки. Все это происходит под аккомпанемент аплодисментов туристов и щелчки креплений сноуборда.

Зимний сезон в самом разгаре. В этом году с погодой повезло. Снега и солнца в достатке. На склонах Красной Поляны в выходные дни катаются больше 5 тысяч человек. Сотрудники курорта строго следят, чтобы противоэпидемические меры соблюдались.

"В горах можно соблюдать дистанцию больше, чем полтора метра. Обязательное ношение масок для персонала. Мы развели все активности для гостей по многим локациям в разных частях курорта", – отметила Юлия Брумель – продюсер спортивных спецпроектов горнолыжного курорта.

В Сочи в этом году отдыхает гораздо больше людей, чем прошлой зимой.

"Если сравнивать с Европой, то курорт подтянулся по уровню уже почти как в Альпах", – говорят отдыхающие.

Канатные дороги Красной Поляны работают с полной загрузкой – перевозят десятки тысяч человек в день.

Меры безопасности и отдых на свежем воздухе дают результат: в январе в Сочи отдохнули 650 тысяч гостей, и заболевших коронавирусом среди туристов не было.

Уже сейчас отдыхающие задумываются вернуться в Сочи летом. И вообще по России, по данным туроператоров, очень активно идет бронирование туров на летние месяцы. Сочинские отели к этому готовы.

Активный курортный сезон сейчас не только в горах, но и на побережье. В случае стабильной эпидемиологической обстановке Краснодарский край в этом году планирует принять 16 миллионов туристов.