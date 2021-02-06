Проверка "Ангары" завершится в Москве, сообщил Рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил, что ракетные модули тяжелой "Ангары-А5" отправляются из Омска в московский Центр Хруничева для завершения наземных проверок. В своем тг-канале Рогозин уточнил, чтов 2021 году планируется не менее двух испытательных пусков одной легкой и одной тяжелой "Ангары" для подтверждения надежности ракеты.

Ранее сообщалось о том, что третий испытательный пуск тяжелой "Ангары-А5" запланирован на второй квартал 2021 года. По словам гендиректора Центра имени М. Хруничева Алексея Варочко, ракета впервые должна быть запущена с разгонным блоком "Персей".