Рогозин показал фото арктического циклона, несущего сильные морозы

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал космический снимок надвигающегося на Москву циклона, который принесет морозы. Снимок сделан со спутника "Метеор-М", уточнил Рогозин.

Столичные власти уже сообщили, что городские службы переведены на усиленный режим работы из-за предстоящих сильных морозов. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков подчеркнул, что организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, аварийных служб, подготовлены мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад. Ранее Бирюков сообщил, что из-за предстоящих холодов в Москве повышена температура теплоносителя в батареях центрального отопления.