В районе озера Байкал произошло землетрясение

В акватории озера Байкал произошло землетрясение. Его магнитуда составляла 4,5. Подземные толчки были зафиксированы в 19:10 московского времени в субботу, 6 февраля. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в Кабанском районе Бурятии. В 25 населенных пунктах этой республики и граничащей с ней Иркутской области ощущались толчки интенсивностью от 4 до 6 баллов. Жители Иркутска почувствовали 3-балльные толчки.