Ученые зафиксировали землетрясение в районе Байкала

Утром в субботу, 30 января, в районе острова Ольхон на Байкале было зафиксировано землетрясение.

Магнитуда составила около трех баллов, об этом сообщают СМИ, со ссылкой на Байкальский филиал Единой Геофизической службы РАН. Данных о наличии какого-либо ущерба не поступало.

Отметим, что на минувшей неделе в Кабанском районе Бурятии, сравнительно недалеко от места субботнего землетрясения, уже отмечались подземные толчки.

Кроме того, как стало известно ранее, землетрясение магнитудой 4,3 произошло в провинции Гранада, оно стало третьим подобным явлением в Испании за последние дни.