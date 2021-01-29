Землетрясение в Испании: жители опасаются оставаться в домах

В испанской провинции Гранада 28 января снова наблюдались подземные толчки магнитудой 4,3 балла, сообщает РИА Новости. За последнюю неделю это уже третье опасное землетрясение в стране. Серьезных разрушений и пострадавших нет, но трясет дома испанцев довольно ощутимо.

C 1 декабря на юге Испании было зафиксировано около 585 подземных толчков разной силы. Особенно сейсмическая активность усилилась в последние дни.

Так, например, в субботу 23 января и во вторник 26 января сила подземных колебаний составила выше 4 баллов. В социальных сетях испанцы разместили немало роликов с моментами сейсмической активности – в домах тряслась посуда и мебель, в некоторых квартирах обрушились потолки.

Опасаясь усиления подземных толчков люди массово выходят на улицы и пережидают стихию, чтобы не оказаться погребенными под обломками зданий.