"Реал" обыграл "Уэску" благодаря дублю Варана

Мадридский "Реал" одержал волевую победу в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу против "Уэски". Команда Зинедина Зидана взяла верх над хозяевами поля со счетом 2:1 и поднялась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

В первом тайме соперникам не удалось огорчить друг друга. А вот после перерыва полузащитник "Уэски" Хавьер Галан вывел свой клуб вперед. Это произошло на 48-й минуте. Тем не менее "сливочные" сумели не только отыграться, но и вырвать победу в концовке. За гостей дубль оформил защитник Рафаэль Варан (55-я и 84-я).

Таким образом, "Реал" набрал 43 очка и поднялся на вторую строчку в Примере. "Уэска" с 16 баллами идет 20-й.