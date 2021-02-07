В Забайкалье остановлено движение поездов

В Забайкалье после схода вагонов с рельсов остановлено движение поездов, сообщает МЧС. Сейчас идут восстановительные работы на месте ЧП. Из-за аварии на станцию Могоча пассажирский поезд Владивосток – Москва прибыл с опозданием. Для пассажиров других задерживающихся составов организовано горячее питание, дежурит бригада медиков.

Ранее сообщалось, что сегодня рано утром в Забайкалье на станции Нанагры сошли с рельсов 16 вагонов. Движение поездов на этом участке временно приостановлено. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.