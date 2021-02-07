Основателей Telegram-канала Nexta требуют экстрадировать из Польши

Белорусские власти направили в Польшу документы на экстрадицию основателей Telegram-канала Nexta, сообщает Следственный комитет республики.

В интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" начальник международно-правового отдела белорусского СК Михаил Вавуло отметил, что канал признан решением суда экстремистским за призывы к участию в несанкционированных акциях протеста в Белоруссии, а на его основатели Степана Путило и Романа Протасевича заведено уголовное дело.

С Польшей Белоруссия заключила международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции, напомнил Вавуло. Он также сообщил, что на территории России задержаны четверо организаторов массовых беспорядков в Белоруссии в августе 2020 года также по запросу Белоруссии об экстрадиции.

Ранее сообщалось, что Германия разработала план поддержки белорусской оппозиции. В числе прочего оппозиционеры могут получать стипендию или убежище в Германии.