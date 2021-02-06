Немецкий кабмин принял план поддержки белорусской оппозиции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала о мерах поддержки белорусской оппозиции. Выступая с традиционным субботним видеообращением к гражданам, Меркель отметила, что речь идет о предоставлении убежища и стипендий, а также поддержке независимых СМИ. План поддержки называется "Гражданское общество Белоруссии" и предполагает упрощенное предоставление виз для оппозиционеров и "травмированных жертв пыток".

Это, по словам канцлера, продемонстрирует поддержку в адрес оппозиции. "Мы слышим их голоса", — заявила Меркель и призвала власти Белоруссии "прекратить насилие и освободить политических заключенных".

Помимо этого, виновных в нарушении прав человека в Белоруссии будут привлекать к ответственности и применять к ним санкционные меры. Также Германия и ЕС по-прежнему не признают результаты президентских выборов-2020 в Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал "помиловать заблудших" оппозиционеров.