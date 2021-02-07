Московский театр разберется с ожогом глаза юного зрителя

Администрация драматического театра имени Пушкина начала разбирательство по факту получения увечья несовершеннолетним зрителем, такие данные приводит РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По данным руководства театра, в минувшую среду, 3 февраля, к ним поступила жалоба от женщины, заявившей, что во время спектакля ее тринадцатилетнего сына ослепили лазерной указкой. Впоследствии у ребенка был диагностирован ожог глаза.

В администрации подчеркнули, что во время и сразу после спектакля им не поступало никаких претензий, и они не считают факт инцидента доказанным.

Однако в обязательном порядке проведут внутреннее разбирательство на время которого работникам службы зала будет запрещено использование лазерных указок.

Проверкой инцидента также занимаются сотрудники правоохранительных органов, ситуация взята на контроль детским омбудсменом Москвы Ольгой Ярославской.