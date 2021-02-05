Юный зритель ослеп на один глаз после посещения московского театра

Лучевой ожог глаза получил 12-летний школьник во время посещения представления в московском театре. Инцидентом заинтересовались полицейские.

Когда именно имел место этот случай, не уточняется. Со слов мамы пострадавшего, на следующий день после похода в театр на Тверском бульваре сын ослеп на один глаз. Виновницей произошедшего она назвала неизвестную ей женщину, которая светила ребенку в лицо лазерной указкой.

Подростка доставили в больницу, врачи диагностировали у него лучевой ожог глаза.

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.