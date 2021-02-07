Златан Ибрагимович забил 500-й и 501-й голы в клубной карьере

Знаменательное событие произошло в матче "Милан" – "Кротоне" (итоговый счет – 4:0) в рамках 21-го тура итальянской футбольной Серии "А". Шведский форвард "россонери" Златан Ибрагимович открыл счет и этот забитый мяч стал для 39-летнего нападающего 500-м в клубной карьере.

Швед забил затем еще один гол в ворота "Кротоне", который стал для Ибрагимовича 501-м в клубной карьере и 83-м, забитым в форме "Милана". Златан также выступал за шведский "Мальме" (18 голов), голландский "Аякс" (48), итальянские "Ювентус" (26) и "Интер" (66), испанскую "Барселону" (22), французский "Пари Сен-Жермен" (156), английский "Манчестер Юнайтед" (29) и "Лос-Анджелес Гэлакси" из американской MLS (53). Также он забил 47 мячей в составе национальной сборной Швеции.