Чартеры на Байкал: первым туристам очень повезло с погодой

Чартерные туристические программы на Байкал должны стать круглогодичными, считают в Ростуризме. В этом году впервые запустили "зимний пакет". 7 февраля первые рейсы из Москвы и Екатеринбурга приземлились в Улан-Удэ.

В воскресенье, 7 февраля, в столицу Бурятии прилетели первые зимние чартеры из Москвы и Екатеринбурга. Во время недельного тура путешественники смогут познакомиться с национальной культурой республики и, конечно, увидеть зимний Байкал. Всего до конца марта регион примет около 1300 туристов.

Несмотря на то что Бурятия всегда была достаточно популярным направлением, первые чартерные рейсы появились только прошлым летом. Уникальный Байкал, неповторимую природу и величественные дацаны увидели почти 1500 гостей. Тогда же было решено организовать февральские туры.

Первым "зимним" туристам, очень повезло с погодой. Несколько дней в Бурятии стояли 30-градусные морозы, в воскресенье – всего минус 20. Программа пребывания обещает быть очень насыщенной. За неделю туроператоры республики обещают показать путешественникам из Москвы и Екатеринбурга все самое интересное.

Немного сонных после пятичасового перелета туристов встречали, как и положено по бурятским традициям, с хадаками.

– Я не устала, просто не очень выспалась, – говорит туристка из Москвы Ольга Леонова.

– Что вы слышали о Бурятии?

– Ничего, вот еду узнавать.

– С каким настроением прилетели? – обращается корреспондент к другому москвичу Вадиму Кочергину.

– Отличным, спасибо.

– Чего ждете от этой поездки?

– Полных впечатлений таких, хороших. Всего наилучшего прекрасного.

К слову, тур в Бурятию очень бюджетный.

"Это просто нет слов, потому что 20 тысяч рублей за неделю отдыха в Бурятии – это все только благодаря государственной поддержке именно развития внутреннего туризма", – отмечает министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

Сопровождала первую группу зимнего чартера, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, самолет встречал глава Бурятии.

После обеда состоялось совещание по развитию межрегионального туризма в России. Представители Бурятии, Иркутской, Свердловской областей и Санкт-Петербурга поделились своими приемами привлечения новых туристов. Говорили и о том, как туроператорам удалось выжить в особенно сложный период пандемии.

"И кэшбэк, и чартеры, и гранты, и часть мер поддержки, которые носили точечный характер. Мы по всем этим направлениям работаем и рассчитываем все эти три блока работы продолжить", – заявляет руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Говоря о региональном туризме в целом и о Бурятии в частности, Зарина Догузова подчеркнула, как важно сегодня не сбавлять обороты и попутно совершенствовать сферу гостеприимства.

"По сути, три ключевых направления туристической инфраструктуры, ее увязка с обеспечивающей инфраструктурой, для того, чтобы сформировать такой каркас туристический. Надо больше и чаще рассказывать туристам, о тех возможностях, который открывает этот прекрасный регион", – продолжает глава Ростуризма.

Глава республики заверил: работу продолжат, и Бурятия готова удивлять. Туроператоры могут предложить самые разные виды туризма, от религиозного до гастрономического. Так что в ближайшей перспективе – поставить чартеры на поток, тем более, экономический эффект республика уже ощутила.

"Культурный туризм, оздоровительный, религиозный, познавательный – все надо использовать. У нас богатая республика, нам есть что показать, что рассказать. Летняя программа нам где-то 50 миллионов принесла. Зимняя программа, мы ожидаем, если состоится в полном объеме, – порядка 80 миллионов" – прогнозирует глава Бурятии Алексей Цыденов.

Между тем пассажиры первых зимних чартеров готовятся к поездке на Байкал. Впереди экскурсии в главный центр буддизма России – Иволгинский дацан, посиделки у семейных, знакомство с тибетской медициной. И, конечно, Сагаалган. Перед отъездом в Москву и Екатеринбург туристы успеют встретить Новый год по лунному календарю. После туроператоры буду ждать новых гостей. До 27 марта в республику прилетят еще 15 чартерных рейсов.