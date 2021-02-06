Ростуризм планирует расширить программы внутренних чартерных перелётов

Для туроператоров, которые отвечают за их организацию, разработают меры поддержки. Как рассказала глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, запуск чартеров делает отдых внутри страны более доступным.

Первая в зимнем сезоне программа начинается сегодня. Туристы отправятся в столицу Бурятии – Улан-Удэ и далее на озеро Байкал.



"Чартерную программу этого года мы начинаем с зимнего Байкала. Здесь сейчас начинается высокий сезон. Февраль-март – это время, когда можно увидеть прозрачный голубой лёд с самого большого озера на планете, а также доступны все виды активного зимнего отдыха", – сказала она.

"По опыту прошлого года, запуск чартеров позволяет нам в два раза снизить стоимость поездки для конечного потребителя. Особенно экономию почувствуют большие семьи с детьми. Программа стартует уже в эти выходные из Москвы и Екатеринбурга", – отметила Зарина Догузова.