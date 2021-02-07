Ростуризм рассчитывает запустить третий этап программы кешбэка

Третий этап программы туристического кешбэка за путешествия по стране рассчитывают запустить в России в феврале. Об этом, передает ТАСС, рассказала журналистам руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

В Ростуризме, по ее словам, рассчитывают на отсутствие в этом году локдауна в РФ и на прирост внутреннего туризма на 15-20 процентов по сравнению с 2020 годом. Что касается въездного туризма, то на его полное восстановление, говорит Догузова, раньше 2023 года не рассчитывают ни в одной стране мира.

В Ростуризме, отметила Догузова, надеются на начало постепенного восстановления международных туристических потоков ближе к осени, продолжение этого процесса в следующем году и выход на показатели, сравнимые с докризисными, к 2023 году.

Ранее сообщалось, что Ростуризм планирует расширить программы внутренних чартерных перелетов.