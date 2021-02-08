Цены на нефть штурмуют отметку в 60 долларов

Сразу после открытия торгов 8 февраля котировки нефти повысились почти на процент. Цена на черное золото приближается к 60 долларам за баррель. Трейдеры отыгрывают потенциальное увеличение спроса на фоне вакцинирования населения во всем мире, передает телеканал "Россия 24".

Кроме того, количество танкеров, направляющихся в Китай, в минувшую пятницу подскочило до шестимесячного максимума, что свидетельствует об устойчивом спросе со стороны крупнейшего в мире импортера.

Вместе с тем, ведущие независимые нефтетрейдеры Vitol и Gunvor осторожно отнеслись к недавнему скачку стоимости. Они отмечают, что цены на углеводороды выглядят перекупленными и могут скорректироваться вниз.