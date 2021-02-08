Министерство обороны России передало Таджикистану инженерную военную технику

Министерство обороны Российской Федерации безвозмездно передало вооруженным силам Республики Таджикистан более 40 единиц инженерной и специальной техники, сообщает телеканал "Россия 24".

Торжественная церемония состоялась в Душанбе. От российской стороны в мероприятии принял участие командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

Вооруженным силам Республики Таджикистан переданы инженерные разведывательные машины ИРМ, мастерские технического обслуживания МТО-И, траншейные колесные машины ТМК-2, экскаватор и электростанция.