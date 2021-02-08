На свалке близ Магнитогорска нашли отрезанную голову

В Челябинской области на свалке нашли человеческую голову. О находке в отделение полиции сообщили местные жители. Установлено, что преступление совершено давно – голова уже подверглась разложению, и ее успели погрызть бродячие собаки.

ЧП произошло в в Агаповском районе близ Магнитогорска, передает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство". Судмедэксперты подтвердили, что останки принадлежат мужчине. Теперь предстоит выяснить его личность. Следствие продолжается.