08 февраля 2021 10:11 ГТРК "Южный Урал"

На свалке близ Магнитогорска нашли отрезанную голову

В Челябинской области на свалке нашли человеческую голову. О находке в отделение полиции сообщили местные жители. Установлено, что преступление совершено давно – голова уже подверглась разложению, и ее успели погрызть бродячие собаки.

ЧП произошло в в Агаповском районе близ Магнитогорска, передает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство". Судмедэксперты подтвердили, что останки принадлежат мужчине. Теперь предстоит выяснить его личность. Следствие продолжается.

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