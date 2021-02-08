Ан-2 сел на дорогу из-за проблем с двигателем

В Казахстане выполнявший санитарный рейс самолет Ан-2 из-за проблем с двигателем совершил посадку на автомобильную дорогу под Усть-Каменогорском, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.

Воздушная машина утром 8 февраля вылетела из Усть-Каменогорска в Зайсан, но практически сразу после набора высоты командир экипажа доложил о том, что двигатель потерял мощность, и запросил экстренную посадку. Приземлился он на дорогу примерно в 23- километрах от точки вылета.

В результате инцидента никто – ни двое медиков, ни трое членов экипажа – не пострадал, сам самолет повреждений не получил.