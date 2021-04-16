Самолет турецкого министра экстренно сел из-за отказа двигателя

Двигатель отказал у самолета, на борту которого находился министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. Принадлежащая Главному управлению лесного хозяйства воздушная машина совершила экстренную посадку через 40 минут после взлета, сообщает "Анадолу".

Лайнер с девятью высокопоставленными пассажирами направлялся из Анкары в Ширнак, однако в пути следования у него отказал двигатель. Экипаж принял решение о посадке в Малатье.

По предварительным данным, ни Пакдемирли, ни его спутники во время экстренной посадки не пострадали.