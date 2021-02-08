Жителя Вологды отвезли на кладбище, чтобы избить и ограбить

Вологодские полицейские раскрыли дело о грабеже, совершенном при не самых обычных обстоятельствах, об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Некоторое время назад в правоохранительные органы обратился 37-летний мужчина, рассказавший, что стал жертвой преступления.

По его словам, вместе со своими приятелями он употреблял алкоголь в арендованной квартире. В какой-то момент к веселью присоединились трое знакомых одной из девушек, отдыхавшей в компании.

Потерпевший поссорился с вновь прибывшими участниками вечеринки, которые вытащили его на улицу, затолкали в автомобиль и отвезли на кладбище, где избили и отобрали банковскую карту – как выяснилось впоследствии, со счета мужчины пропало около 70 тысяч рублей.

Оперативники вычислили и задержали подозреваемых, в отношении которых было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже с отягчающими обстоятельствами – теперь злоумышленникам может грозить до семи лет лишения свободы.