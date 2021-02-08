Странные маневры сахалинского водителя перед смертью попали на видео

В Анивском районе Сахалина в воскресенье, 7 февраля, 40-летнего мужчину, оказавшегося на темной дороге в неположенном месте, насмерть сбил легковой автомобиль.

Как удалось выяснить изданию АСТВ, незадолго до своей смерти мужчина устроил длительный заезд на своей машине, сопровождаемый внезапными выездами на встречу и на обочину.

Его странные маневры напугали многих участников движения — двое очевидцев даже сняли на видео неадекватную манеру езды. По их мнению, водитель, находившийся за рулем, был мертвецки пьян.

Проехав из Холмского района в Анивский, мужчина, наконец, вылетел на обочину и увяз. Вскоре после заката он попал под колеса. По информации местных СМИ, одет водитель был в темную одежду без световозвращающих элементов.

Мужчина погиб на месте.