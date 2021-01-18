18 января 2021 10:00

Водитель внедорожника насмерть сбил человека и сбежал с места ДТП. Видео

Вечерний Мурманск

Вечерний Мурманск
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Вечерний Мурманск
Вечерний Мурманск

Камера наблюдения запечатлела момент страшной аварии с летальным исходом, произошедшей утром в минувшее воскресенье, 17 января, в Кандалакше Мурманской области.

На записи видно, как водитель внедорожника на большой скорости сбил одного из рабочих, дежуривших около железнодорожного переезда.

Мужчина стоял спиной к приближающемуся автомобилю и слишком поздно заметил транспортное средство. Напарник пострадавшего пытался предупредить коллегу, но не сумел этого сделать.

Как сообщают местные СМИ, потерпевший скончался на месте от полученных травм, а автомобилист скрылся с места ДТП. По предварительной информации, его уже задержали сотрудники правоохранительных органов.

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