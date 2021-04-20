Мужчина погиб в массовом ДТП с грузовиками на трассе М-4 "Дон". Видео

Опубликована запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент массового ДТП с летальным исходом, произошедшего в минувшую пятницу, 16 апреля, на трассе М-4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области.

По данным региональной полиции, 31-летний дальнобойщик из Ставропольского края, находившийся за рулем фуры Mercedes Benz Actros, протаранил технику, стоявшую в правой полосе – два грузовика и экскаватор.

На месте погиб 47-летний мужчина, находившийся на обочине. Еще два человека – водитель КамАЗа и предполагаемый виновник аварии, управлявший фурой, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ЧП.