Из-за трагической аварии под Ростовом перекрыта трасса в южном направлении

В Ростовской области столкнулись большегрузы. В результате аварии погибли два человека, сообщает "Интерфакс".

Две фуры столкнулись около 19:00 на 1037 километре трассы М-4 "Дон". По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель одного из большегрузов. Он не справился с управлением, выкатился на полосу встречного движения и врезался в автомобиль коллеги.

Водитель одной из фур и его пассажир скончались на месте. О пострадавших не сообщается. Движение по трассе М-4 в южном направлении временно перекрыто.