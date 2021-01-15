Два человека погибли в массовой аварии в Ростовской области

Шесть автомобилей столкнулись на заснеженной трассе в Ростовской области, в результате два человека погибли, еще двое попали в больницу, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Массовое ДТП произошло в 07:45 15 января в Морозовском районе. По предварительным данным, на 198-м километре трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский водитель Honda пошел на обгон "Газели", но угодил под колеса встречной фуры. От удара легковушку отбросило на фургон, после чего обе машины разлетелись по сторонам и задели Volkswagen, Toyota и Mercedes-Benz Actros.

Виновник аварии и его пассажир скончались на месте. Водителей "Газели" и Toyota госпитализировали с различными травмами.

В Ростовской области продолжается сильный снегопад. Судя по кадрам с места, отрезовк дороги, где произошла авария, был нечищен.