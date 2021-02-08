Московское метро получило лицензию на реставрацию

Московский метрополитен получил лицензию на реставрацию станций-памятников культуры. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Лицензию выдало министерство культуры России​​​. Глава столичного департамента Максим Ликсутов отметил, что это свидетельство доверия к специалистам и компетенциям метро. Теперь появляется возможность для совершенствования реставрационных работ в метрополитене. "Около 50 наших станций являются признанными памятниками истории и культуры, и мы бережно сохраняем наследие", – отметил Ликсутов.

К объектам культурного наследия в столичном метро относятся станции "Автозаводская", "Бауманская", "Белорусская", "Киевская", "Красные Ворота", "Площадь Революции" и другие.