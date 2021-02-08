08 февраля 2021 12:19 ГТРК "Владивосток"

На Чукотке приморский ученый снял на видео НЛО

instagram.com/white_zal
instagram.com/white_zal
instagram.com/white_zal

Необычное видео появилось в Интернете. На нем запечатлено некое небесное явление, появляющееся над российской Арктикой.

Как сообщает "Вести: Приморье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", изображение разместил на странице в своем Инстаграме уссурийский учёный. Весь последний год Леонид Заика является сотрудником заповедника на острове Врангеля.

Как рассказал приморский житель, неопознанный объект появился 8 февраля в 16.40 по местному времени над окрестностями чукотского города Певек. Ученый проследил за ним, пока летучий "гость" не скрылся в воде пролива Певек между Чаунской губой и островом Большой Раутан.

Видео вызвало среди пользователей бурное обсуждение:

"Напоминает след от метеорита, как в Челябинске"

"Ракета какая-то"

"Привет от Илона Маска"

"След от инопланетного корабля"

"Может, это наши Вооруженные силы..."

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