Туристический кешбэк: путешественникам уже вернули 1,2 миллиарда рублей

Курорты Краснодарского края, Калининград, Мурманск и Владивосток – для путешествия по России можно выбрать больше сотни направлений. Пока внешние границы закрыты, открылись внутренние. Все чаще россияне составляют маршруты и планируют путешествия по родной стране.

"Поездки по России сейчас надо активно развивать. У нас огромная замечательная страна, людям было бы интересно посмотреть разные районы", – говорит один из участников уличного опроса.

"У нас есть любимые места – это Питер, конечно, а еще Ярославль, Нижний Новгород", – отмечает другая участница.

"Ну, наверное, на Кавказ очень хотелось бы съездить", – говорит еще один опрошенный.

И если вначале многие опасались возросших цен на такой отдых, то все оказалось ровно наоборот благодаря запущенной программе туристического кешбэка. За путешествия по России при соблюдении ряда условий людям возвращают на карту 20 процентов от стоимости поездки. По данным Ростуризма, россияне в рамках программы приобрели туры на 6,5 миллиарда рублей. Общая сумма возврата туристам составила 1,2 миллиарда рублей, так что что курорты и отели по всей стране буквально переживают второе рождение.

Благодаря выгодной программе на этот курорт в Сочи сегодня приезжают россияне со всей страны. Жительница Кемерова Татьяна признается: не смогла пройти мимо выгодного предложения.

"Чем больше сумма, тем больше возвращается. Можно вернуть и 20 тысяч рублей. Соответственно, это оказалось очень интересно, и деньги вернули в течении трех дней после того, как я забронировала", – рассказала Татьяна.

Не меньше радуются и отельеры, ведь теперь люди приезжают и не в горячий сезон.

"В межсезонье поток туристов вырос на 7 процентов, а летом и так полная загрузка", – отметила коммерческий директор гостиницы Лилия Трофимова.

В этом году в программу решили внести изменения: теперь кешбэком могут воспользоваться и люди, желающие отдохнуть в санаторно-курортных организациях и тех, что занимаются детским отдыхом.

"По нашим оценкам, не менее полутора миллионов предложений будет сконцентрировано на сайте Мирпутешествий.рф. На новом этапе программы мы ожидаем, что будет предложено больше туров для детей, оздоровительный отдых и специальные санатории", – сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Программа начнет действовать буквально со следующей недели. Тогда же появятся новые направления и места, куда можно отправиться с кешбэком.