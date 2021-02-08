На матче НБА произошла массовая драка болельщиков

Матч регулярного чемпионата НБА между "Хьюстон Рокетс" и "Сан-Антонио Сперс" ознаменовалась массовой дракой болельщиков. Причина потасовки остается неизвестной. Полиция и сотрудники безопасности не могли разнять конфликтующих около двух минут.

Об этом сообщает Clutch Points. "Удивительно, но службе безопасности потребовалось порядка двух минут, чтобы остановить драку на трибунах арены. Интересно, но там находилось 12 или даже больше представителей правоохранительных органов и что хуже – все они были без масок. Если вспомнить, что Техас является вторым в США по количеству заражений ковидом, то это совсем прискорбно".

Баскетболисты выявили победителя без применения кулаков – встреча завершилась победой "Сан-Антонио". Итоговый счет – 111:106.