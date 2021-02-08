В Тверской области мужчина, задушивший падчерицу шарфом, объявлен в федеральный розыск

В Тверской области отчим задушил 13-летнюю девочку шарфом, ограбил квартиру сожительницы и скрылся. Преступник объявлен в федеральный розыск, сообщает ГТРК "Тверь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

По версии регионального СК, происшествие случилось 6 февраля. Тогда 33-летний местный житель убил дочь своей сожительницы, задушив её шарфом, а затем ограбил квартиру. Преступник скрылся с места происшествия. Правоохранители получили информацию об исчезновении подростка. Они выдвинулись на место жительства несовершеннолетней вместе с матерью. В одной из комнат они обнаружили тело девочки с признаками насильственной смерти.

Правоохранительные органы совершили поквартирный обход, установив свидетелей и очевидцев. Сейчас назначена судмедэкспертиза по телу погибшего ребёнка, а также судебная молекулярно-генетической экспертиза по изъятым предметам.

Предполагаемый убийца объявлен в федеральный розыск. Расследование дела продолжается.