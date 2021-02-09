Убийцу 13-летней девочки задержали в Твери

В Твери сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину, который подозревается в убийстве 13-летней девочки. Как сообщило МВД, 33-летний житель города Нелидово был объявлен в федеральный розыск.

ГТРК "Тверь", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", напоминает детали трагедии, случившейся 6 февраля. Отчим шарфом задушил дочь своей сожительницы, ограбил квартиру и скрылся. Новость потрясла всех жителей региона. Сразу же начались поиски предполагаемого преступника.

Сегодня мужчину задержали. В ближайшее время будет вынесено решение об избрании в отношении него меры пресечения. Сейчас устанавливаются все детали случившегося. Расследование будет продолжено.