Путин запустил научный реактор в Гатчине

Президент России Владимир Путин запустил высокопоточный исследовательский реактор ПИК в Гатчине. Сделал он это в онлайн-режиме в рамках заседания Совета по науке и образованию.

В заседании, которое транслирует телеканал "Россия 24", принял участие в том числе президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

"Прошу вывести реактор ПИК на энергетический режим работы", – сказал Путин, связавшись с участниками церемонии запуска.

ПИК представляет собой современный высокопоточный источник нейтронов. По ряду параметров он является лучшей в мире установкой для изучения вещества на уровне наномасштабов.

Реактор расположен на площадке Петербургского института ядерной физики имени Константинова, который входит в Курчатовский институт. Ожидается, что ПИК будут использовать для исследований в области физики, химии, биологии, геологии и медицины. Кроме того, он должен стать основой международного научного нейтронного центра.