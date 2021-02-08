Президент призвал оставить в прошлом межведомственные дрязги

Оставьте в прошлом межведомственные дрязги в прошлом, призвал президент России Владимир Путин тех, кто реализует в стране инновационные проекту. Они, по мнению главы российского государства, должны консолидировать усилия и действовать единым фронтом.

"Только так мы сможем осуществить крупные инновационные проекты, которые имеют общегосударственное значение, напрямую влияют на жизнь каждой семьи, каждого гражданина России", – подчеркнул президент на Совете по науке и образованию, который прошел 8 февраля 2021 года.

Видео с заседания транслировал телеканал "Россия 24".

Среди первоочередных инновационных проектов, продолжил Путин, внедрение отечественных технологий климатического мониторинга, а также разработка и массовое производство передового оборудования. Это относится в том числе к медоборудованию и материалов для новых лекарств. Президент отметил, что Россия – единственная страна, у которой есть три действующие вакцины от коронавируса. При этом важно использовать отечественные решения и наработки для обновления производств и выпуска высокотехнологической продукции.

По мнению Владимира Путина, необходимо создать стимулы для бизнеса, которые завлекут его к участию в научных разработках, прикладных исследованиях вместе с научными институтами и вузами, конструкторскими бюро.

Россия имеет паритет, а по ряду направлений и лидерство в мировом масштабе в военно-технической сфере, сравнил российские позиции на Совете по науке и образованию президент Российской академии наук Александр Сергеев. Он отметил, что в военно-технической области есть координирующий орган ‑ Военно-промышленная комиссия. Он предложил иметь государственную комиссию по науке и технологиям при российском правительстве.

Глава РАН напомнил, что при наличии такого множества экосистем, как инновационный фонд "Сколково", НТИ, инновационные научно-технологические центры, Россия по-прежнему находится далеко не в лидерах инноваций. Она находится в пятом десятке и не продвигается вверх.

"У нас всегда раньше говорили о "проблемах с внедрением", сейчас говорят о "проблемах с коммерциализацией", но они у нас всегда были, к сожалению, за исключением военной сферы", ‑ согласился Путин.

Правительственная программа фундаментальных научных исследований рассчитана на долгосрочный период до 31 декабря 2030 года. Финансирование программы составляет 183,3 миллиарда рублей в 2021 году и возрастает до 241,9 миллиарда в 2030 году.

Перед началом заседания Совета Владимир Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора ПИК в Гатчине.