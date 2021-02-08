Тюменские "моржи" подали заявку в Книгу рекордов России

В Тюмени планируется проведение первого в России заплава в ледяной воде с дополнительным весом. Об этом сообщает ГТРК "Регион-Тюмень" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

15 участников клуба зимнего закаливания будут плыть с 16-килограмовыми утяжелениями в течение 15 минут.

"Подана заявка в Книгу рекордов России, документы приняты. Постараемся до конца марта соответствовать тому высокому званию – рекордсмены России", – заверил исполнительный директор клуба закаливания "АквАйСпорт" Андрей Агарков.

Пловцы тренируются дважды в неделю для того, чтобы установить рекорд.